أمين تنظيم مستقبل وطن: خطاب الرئيس في البرلمان تأكيد على دولة المؤسسات

محمود رمزي:

وصف المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان بأنه رسالة للعالم بأن مصر تحولت بعد ثورة 30 يونيو من دولة الأفراد والجماعات إلى دولة المؤسسات التى تحترم الدستور والقانون، تبني مستقبلًا جديدًا لمصر الحديثة.

وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل مجموعة من الرسائل في خطابه أمام البرلمان للشعب المصرى أبرزها إصراره على بناء الإنسان المصرى من خلال إصلاح المنظومة الصحية والتعليمية والثقافية، ليساهم فى عودة الشخصية المصرية لسابق عهدها.

وأوضح هلال أن الرئيس السيسى خلال كلمتة أكد على أنه رئيسًا لكل المصريين، وأنه لدية إصرارًا على حياة سياسية حقيقية، تبني أجيال وكوادر تقود الوطن في المرحلة القادمة، من خلال عمل سياسي يقوده حب الوطن والإخلاص له بالعلم والكفاءة.

وأشار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس أكد بمالا يدع مجالًا للشك خلال كلمته أمام البرلمان، أن مصر لا تقبل إملاءً من أحد، وأن قرار مصر نابع من القاهرة وليس من أى مكان أخر، وأنه لا تصالح مع كل من تورط في إراقة دماء المصريين، لأن مصر لا تقبل تصالح فى دمٍ أبدًا.