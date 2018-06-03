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اليوم.. "عرفات ومميش" يوقعان عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية

04:00 ص الأحد 03 يونيو 2018
اليوم.. "عرفات ومميش" يوقعان عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية

الفريق مميش ووزير النقل هشام عرفات

القاهرة - مصراوي:
يشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الأحد، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.

وحسب بيان، اليوم السبت، يحضر المؤتمر الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، والمستشار البحري لوزارة النقل وقيادات النقل البحري والمنطقة الاقتصادية.

وزير النقل هشام عرفات مهاب مميش قناة السويس الموانئ المصرية

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