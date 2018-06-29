مصادر حكومية: انتقال ملف استرداد أراضي الدولة للمهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر حكومية، أن أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة سيتم نقلها من المهندس إبراهيم محلب إلى المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة يوم الثلاثاء المقبل سيكون برئاسة شريف إسماعيل وبحضور ممثلي الوزارات التي نص القرار الجمهوري على وجودهم داخل اللجنة.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتعيين المهندس شريف إسماعيل، مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.