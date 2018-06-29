"عبدالعال" يبحث مع نائب رئيس "البوندستاج" تعزيز التعاون مع ألمانيا

برلين- (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، مع كلاوديا روث نائبة رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج) عن حزب الخضر، سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، وتبادل الرؤى حول قضايا الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من اضطرابات وانتشار للجماعات الإرهابية التي لم تسلم من نيرانها دول المنطقة كافة.

وقال رئيس مجلس النواب -خلال اللقاء الذي تم اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الألماني عقب لقاء عبدالعال مع رئيس البوندستاج الألماني في وقت سابق- إن مصر تعتبر بمثابة حائط صد للمنطقة ضد هذه الهجمات، وجبهة حيوية لمواجهة الإرهاب وما يرتبط به من عمليات دموية وأفكار متطرفة.

ونوه إلى ما حققته مصر من تقدم إيجابي على طريق الديمقراطية رغم تصاعد الإرهاب والتحديات الأخرى، مؤكداً أن مسألة التطور الديمقراطي عملية تراكمية تحتاج إلى وقت طويل، مشيراً إلى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة بدء الولاية الثانية له، حيث وجه بأن يتم التركيز على المشاركة وبناء الإنسان.

بدورها، أكدت نائبة رئيس البوندستاج الألماني أهمية العلاقات التي تربط ألمانيا بمصر وتقديرها لما تواجهه مصر من تحديات، ومدى تأثير الاضطرابات فى دول الجوار على الداخل المصرى، ودعت إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يتسق وأهمية العلاقات المصرية الألمانية.

واتفق الجانبان -في نهاية اللقاء- على تبادل مزيد من الحوار حول القضايا التي تهم البلدين بما فيها تشجيع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.