وزيرة الصحة لمصراوي: لا توجد نية لتغيير المتحدث الإعلامي

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه "لا توجد لديها نيّة لتغيير الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة".

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنها لم تصدر أي قرار بشأن تعيين الدكتور عبدالرحمن شاهين كمستشار إعلامي للوزارة: "مقابلتش الدكتور عبدالرحمن ومحصلش أي قرار بخصوص تعيينه كمستشار إعلامي للوزارة".

وترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، ضمن حركة التغييرات الموسعة التي أجرتها الوزيرة بين قيادات الوزارة منذ توليها المنصب، إلا أن وزيرة الصحة نفت ذلك.