"الجيزة" توضح حقيقة إصابة "طفل أرض اللواء" بسبب خلل بسلم المشاة

كتب- إسلام ضيف:

نفى مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، دقة الأخبار التي نُشرت على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن إصابة طفل بإصابات خطيرة في يده، أمس الخميس، بسبب خلل في السلم الكهربائي للمشاه بمنطقة أرض اللواء.

وأضاف المصدر- في بيان لمحافظة الجيزة- الجمعة، إنه بمجرد حدوث الواقعة كلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، على الفور جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بإعداد تقرير عن الواقعة، ومدى صحتها.

وأشارت المصدر إلى أنه وفقًا لشهادة الشهود والمواطنين والباعة المتواجدين بالمنطقة إلى أن "الطفل عمره 9 سنوات، كان بصحبة والدته عند صعود السلم من جهة شارع السودان باتجاه أرض اللواء، وكانت السيدة تقف على السلم ويتبعها طفلها الذي كان جالسًا، وحيث أنه في نهايه السلم تتساوى الدرجات لتصبح مهيئة للخروج، إلا أن الأم عبرت بمفردها وتركت طفلها وراءها، فسقط على يده اليمنى، وارتكز عليها ما أدى إلى جرحها من خلال البروز الخاصة بالسلم، فقام الحضور بنقل الطفل إلى مستشفى إمبابه العام لتلقى العلاج وخرج الطفل وحالته مستقره بعد تقديم الإسعافات الأولية".

وتابع المصدر: "إهمال الأم، وخوفها من تحمل المسئولية جعلها تتدعي أن الطفل أصيب بسبب خلل في السلم الكهربائي، وهو ما نفاه شهود العيان والواقع الذي يثبت أن السلم يعمل بحاله جيدة وطبيعية ولا يوجد به أي خلل".