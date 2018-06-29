وصول 118 قطعة أثرية مهربة إلى إيطاليا لمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، القطع الأثرية التي تم ضبطها بمدينة نابولي بإيطاليا الشهر الماضي، والتي تنتمي لحضارات متعددة.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن القطع وصلت بصحبة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس اللجنة المشكلة لعودة الأثار المهربة علي الطائرة المصرية القادمة من روما، وذلك بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لعودة القطع الأثري، تم إنهاء إجراءات وصول شحنة الأثار من قرية البضائع بالمطار.



يذكر أنه، في شهر مايو الماضي أعلنت السلطات الإيطالية عن ضبط حاويات تحتوي على عددًا من القطع الأثرية، تنتمى لحضارات مختلفة، بينها 118 قطعة مصرية.

وكلف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى، نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وبناءً على القرار الذى أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة، شكل الدكتور خالد العنانى، لجنة برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتى توجهت إلى إيطاليا يوم الثلاثاء 5 يونيو من الشهر الجارى، لمعاينة القطع الأثرية، التى تم ضبطها فى نابولى.

وبالفعل غادرت اللجنة وتمت معاينة القطع الأثرية المضبوطة، وحرر محضر بثبوت أثرية القطع الأثرية والتى تعود ملكيتها لمصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالى ومع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر.