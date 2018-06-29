وزير الأوقاف: السيسي قام بأعظم عملية إنقاذ وطني في 30 يونيو

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كتبت تاريخا استثنائيا لمصر وجنبتها دائرة الفوضى التي وقعت فيها كثير من الدول فلم تقم ولم تخرج منها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بأفضل عملية إنقاذ وطني في عصرنا الحالي.

وأضاف وزير الاوقاف في تصريح صحفي له اليوم، أن المستقبل القريب سيشهد بإذن الله تعالى مرحلة جني ثمار ما تحقق من إنجازات في مجالات متعددة كالكهرباء والطاقة والطرق والبنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي وتخفيض نسب البطالة وتحسين مناخ الاستثمار وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وغير ذلك من المشروعات القومية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن هذه الانجازات تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد لبناء وطننا، والوقوف صفا واحدا فى وجه دعاة الفوضى من الإرهابيين والعملاء والمأجورين.