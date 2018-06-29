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بالصور.. السيسي يلتقي ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية

06:18 م الجمعة 29 يونيو 2018
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القاهرة- (مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية.

وكان الرئيس، أدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، حيث رافقه وزير الدفاع الفريق محمد زكي.

المنطقة الشمالية العسكرية الرئيس السيسي
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