بالصور.. السيسي يلتقي ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية

القاهرة- (مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية.

وكان الرئيس، أدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، حيث رافقه وزير الدفاع الفريق محمد زكي.