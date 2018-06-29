بالصور.. السيسي يلتقي ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية
06:18 م الجمعة 29 يونيو 2018
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القاهرة- (مصراوي):
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية.
وكان الرئيس، أدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، حيث رافقه وزير الدفاع الفريق محمد زكي.
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