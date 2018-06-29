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"المركزي للمحاسبات": نقابة الصيادلة لم تسدد الضرائب في 2015 و2016

04:38 م الجمعة 29 يونيو 2018
"المركزي للمحاسبات": نقابة الصيادلة لم تسدد الضرائب في 2015 و2016

الجهاز المركزى للمحاسبات

كتب- مصطفى على:

قال أيمن عبد العاطى، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز بفحصه لميزانية نقابة الصيادلة لعامي 2015، و2016، وجد أن النقابة لم تعرض اللائحة الداخلية على وزارة الصحة لاعتمادها، مشيرا إلى أن اللائحة بذلك كأنها لم تكن.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، أن النقابة لم تسدد مستحقات الضرائب لعامي 2015، و2016، بمبالغ تصل إلى 42 ألف جنيه، و119 ألف جنيه على التوالي، بالإضافة إلى عدم سداد ضريبة الدمغات على الإعلانات لنفس العامين بمبالغ 83 ألف جنيه، و182 ألف جنيه.

وطالب ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات النقابة بسداد تلك المتسحقات.

الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانية نقابة الصيادلة وزارة الصحة

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