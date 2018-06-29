مصدر بالكهرباء يُحذر المخالفين: وقف طلبات العدادات الكودية لسارقي التيار غدًا

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوزارة لم تتقدم بمقترح جديد لمجلس الوزراء بشأن منح مدة إضافية للمواطنين المخالفين أو سارقي التيار ممن لم يتقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية لتوفيق أوضاعهم؛ خشية تعرضهم لإجراءات قانونية حازمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن قرار وزارة الكهرباء عدم التقدم بمقترح جديد لمد مهلة للمخالفين وسارقي التيار، جاء نتيجة عدم تفاعل المواطنين المخالفين مع القرار، إضافة إلى نقص الإقبال على التقدم بطلبات لتركيب العدادات الكودية، وارتفاع معدلات المخالفات الناتجة عن عدم التزام المواطنين بتنفيذ الضوابط والشروط التي حددتها وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، وصدق عليها مجلس الوزراء في عمليات البناء.

وفيما يتعلق بتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، قال المصدر، إن المهلة تنتهي رسميًا غدًا السبت، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ستفتح أبوابها أمام المشتركين الراغبين في سداد المقايسات الخاصة بهم التي تم إعدادها قبل 30 يونيو الحالي.

ونفى المصدر، ما تردد عن إلغاء ووقف المعاينات والمقايسات التي تم تحريرها قبل انتهاء المهلة المحددة، لافتًا إلى أنه من حق أي مواطن الذهاب لسداد المبلغ الذي تم تحديده، بناءً على المقايسة لتوصيل الكهرباء بصورة شرعية، وتركيب العدادات مسبقة الدفع أو الكودية للمباني المخالفة؛ خشية تعرض المواطنين لمحاضر سرقة تيار.

وتابع المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء ستعد إحصائية وحصر بجميع المباني المخالفة، تمهيدًا لشن حملات تفتيش مفاجئة من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء، قائلًا: "الممارسة ستصبح بمثابة محضر سرقة تيار وتعدي على مرفق من مرافق الدولة دون وجه حق".

ونوه المصدر، إلى أنه سيتم تفعيل الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة بجميع القطاعات والإدارات التابعة لشركات الكهرباء المختلفة.

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