ننشر نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

تداول بعض معلمي مادة الكيمياء للثانوية العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية، أمس الخميس.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، بعض التعديلات على نموذج الإجابة، وفق ما أسفر عنه اجتماع مستشار المادة مع مقدري الدرجات على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة "الفيديو كونفرانس".

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