لطلاب الجامعات.. كيف "تحول" أوراقك إلى كلية بجامعة القاهرة؟
كتب- محمد قاسم:
أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، أمس الخميس، قواعد تحويلات ونقل الطلاب بكليات الجامعة في العام الجامعي المقبل 2018- 2019.
ويستعرض مصراوي، أبرز القواعد وكيفية التحويل إلى كليات الجامعة، من الراغبين للتحويل إليها من الجامعات الأخرى، بحسب تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.
- بدء تلقي طلبات تحويل من الطلاب أول شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر.
- لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية.
- جيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى مثل العلوم.
- تقدير جيد للكليات النظرية مثل آداب وحقوق وتجارة.
- التحويلات تجري في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية وفي ضوء إمكانيات كل كلية بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات.
- التزام الطالب بإثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، وتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحول منها.
- لن تُقبل تحويلات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والآثار.
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