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لطلاب الجامعات.. كيف "تحول" أوراقك إلى كلية بجامعة القاهرة؟

03:57 م الجمعة 29 يونيو 2018
لطلاب الجامعات.. كيف "تحول" أوراقك إلى كلية بجامعة القاهرة؟

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، أمس الخميس، قواعد تحويلات ونقل الطلاب بكليات الجامعة في العام الجامعي المقبل 2018- 2019.

ويستعرض مصراوي، أبرز القواعد وكيفية التحويل إلى كليات الجامعة، من الراغبين للتحويل إليها من الجامعات الأخرى، بحسب تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

- بدء تلقي طلبات تحويل من الطلاب أول شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر.

- لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية.

- جيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى مثل العلوم.

- تقدير جيد للكليات النظرية مثل آداب وحقوق وتجارة.

- التحويلات تجري في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية وفي ضوء إمكانيات كل كلية بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات.

- التزام الطالب بإثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، وتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحول منها.

- لن تُقبل تحويلات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والآثار.

جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت

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