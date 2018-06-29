تفاصيل اجتماع "مدبولي" بالمطورين العقاريين.. وصبور: طالبنا بتنفيذ وحدات إسكان متوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، أمس الخميس، مع أكبر المطورين العقاريين في السوق؛ للتصدي لكل مشاكل القطاع العقاري، التي تواجه المطورين والعملاء.

وكشف المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أبرز النقاط التي جرى مناقشتها في الاجتماع مع رئيس الوزراء.

وقال "صبور"، لمصراوي، إن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث في ملفين بالتحديد، الأول تصدير العقار، والثاني دخول المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات للطبقة المتوسطة، فهو يرى أن هذه الشركات توفر طاقتها كلها لتنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر أو المتميز، في المقابل تعمل الدولة لتوفير سكن للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، لذلك لا بد أن توفر هذه الشركات جزء من طاقتها للإسكان المتوسط.

وأضاف رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الدولة والمطورين العقاريين يرون أن تصدير العقار من أهم وسائل جذب العملات الأجنبية لمصر، وبالتالي لا بد من الاهتمام بتصدير العقار خاصة بعد تعويم الجنيه وتراجع الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض سعر العقار المصري بالنسبة للعاملين في الخارج أو الأجانب.

وأوضح "صبور"، أن وزير الإسكان قال لنا: "جاء الوقت الذي لا بد أن نتعاون فيه معًا"، وطالب أن نعد دراستين للتصدير العقاري، وتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، يتم من خلالها صياغة ما يريده المطورون من الدولة، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا آخر سيكون مساء الأربعاء المقبل، بتقديم اقتراحات المطورين في ملف تصدير العقار، وتنفيذ مشروعات لمتوسطي الدخل.

وحضر الاجتماع عددًا من كبار المطورين، وهم المهندس طارق شكري، رئيس غرفة تطوير العقار، والمهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس هاني العسال، رئيس مجموعة مصر إيطاليا، والمهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية، والمهندس ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، والمهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري.​