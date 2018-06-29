عمومية نقابة الصيادلة توافق على ميزانيتي 2015 و2016

كتب- مصطفى علي:

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، على ميزانية النقابة لعامي 2015، و2016، وذلك عقب عرض الجهاز المركزي للمحاسبات لها، وبإجراء التصويت عليها.

ووافقت العمومية أيضًا على إلغاء بدل الجلسات لأعضاء المجلس.

جاء ذلك بالتزامن مع اعتراض الدكتور إسلام عبدالفاضل، عضو الجمعية العمومية، على موافقة الجمعية على الميزانيات السابقة، مشيرًا إلى أن العمومية باطلة ومزورة وغير مكتملة النصاب.

وردًا على ذلك، أجرى الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، تصويتًا لإحالة الصيدلي إسلام عبدالفاضل للتحقيق، وإخراجه من العمومية.

​