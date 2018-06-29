نقيب الصيادلة: فشلنا في ملف "البيع بسعرين".. ولدينا 36 مليون جنيه فائض

كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة واجهت خلال الفترة الماضية، محاولات البعض لهدم نقابة الصيادلة، إلا أن الصيادلة والأحكام القضائية ساهما في الحفاظ على الجمعية العمومية، مضيفًا: "لقد تم الدعوة لعمومية اليوم، تلبية لما تم الاتفاق عليه في عمومية 14 مايو الماضي، لمناقشة ميزانية النقابة".

وذكر "عبيد"، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية المنعقدة الآن بمقر اتحاد المهن الطبية، أنه تم إجراء مجموعة من الخطوات الإصلاحية في النقابة خلال الفترة الماضية، وسعينا لرفع هامش ربح الصيدلي وفق القرار الوزاري رقم 499، مطالبًا بإيجاد آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتغلب على قضية فرض الحراسة نهائيًا على النقابة.

وتابع: "حافظنا على تكليف الصيادلة لمدة 3 سنوات منذ توليت أمور النقابة، وحققنا فائض ميزانية بلغ نحو 36 مليون، وشراء 6 مقرات جديدة، بجانب رفع المعاش من 500 إلى 800 جنيه خلال 3 سنوات"، مشيرًا إلى أنه تم تعويض الصيادلة في الحرائق بإجمالي 40 ألف جنيه، إضافة إلى الحصول على حكم تاريخي للالتزام باتفاقية 2005 مع الضرائب، وعمل لجنة لإعادة صياغة اتفاقية الضرائب، والانتهاء من وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلي، لكنه توقف نتيجة لاعتراض عدد من النقابات الفرعية.

وأردف: "المجلس السابق درس لفترة طويلة قانون هيئة الدواء، وقريبًا سيكون هناك للمهنة هيئة بعيدة عن وزارة الصحة تمامًا".

واستطرد: "600 صيدلي استفادوا من من الاتفاقية الخاصة بفتح معامل التحاليل الطبية مع وزارة الصحة، ولا أنكر أن هناك بعض الملفات مثل البيع بسعرين في الصيدليات قد أخفقت النقابة فيه، لكن كان هناك ضغوط لفتح صيدليات في أسوار المستشفيات بخصومات كبيرة، وتصدينا لذلك المقترح".​