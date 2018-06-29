مشادات في "عمومية الصيادلة" بسبب التشكيك في اكتمال النصاب القانوني

كتب- مصطفى علي:

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، اليوم الجمعة، مشادات كلامية مع إعلان الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام للصيادلة، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة بعد اكتمال النصاب القانوني لها، حيث أعلنت النقابة حضور 537 صيدليًا بالعمومية.

واعترض الدكتور إسلام فاضل، عضو الجمعية العمومية للنقابة، مشيرًا إلى أن النصاب لم يكتمل بعد، مطالبًا مجلس النقابة بإعلان الموقعين على قوائم النقابة، متهمًا مجلس النقابة بالتزوير.

وبدأت فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، والمنعقدة بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، منذ قليل، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 537 صيدليًا.

وتناقش الجمعية العمومية ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، و2016، و2017، فيما يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.​