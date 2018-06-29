التعليم تجري 4 تعديلات على نموذج إجابة "الكيمياء" للثانوية العامة (مستند)

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، المذكرة التي رفعت إليه، بناء على ما أسفر عنه اجتماع "الفيديو كونفرانس" بين مستشار مادة الكيمياء، وجميع مقدري الدرجات على مستوى الجمهورية؛ للمناقشة في نموذج إجابة الامتحان قبل بدء تصحيح العينة العشوائية.

وتضمنت المذكرة بعض التعديلات على نموذج الإجابة التي تمثلت في:

1- فيما يتعلق بالسؤال رقم (21 بالنموذج "أ" – 39 بالنموذج "ب" – 3 بالنموذج "ج" – 30 بالنموذج "د"، وهو أحد أسئلة اختر الإجابة عن (أ) أو (ب).

فيما يخص الجزئية (أ) من السؤال والخاصة بالميثان، تستحق الإجابة الموجودة بالنموذج أو الإجابة الآتية درجة السؤال.

2- في السؤال رقم (29 بالنموذج "أ" – 11 بالنموذج "ب" – 28 بالنموذج "ج" – 2 بالنموذج "د") تستحق أي طريقة أخرى صحيحة للتمييز بين يوديد الفضة وفوسفات الفضة درجة السؤال.

3- في السؤال رقم: "( 4 بالنموذج "أ" – 22 بالنموذج "ب" – 31 بالنموذج "ج" – 13 بالنموذج "د") التعرف على أحد الشقين للملح يستحق نصف درجة، وكتابة الاسم الكيميائي للملح أو صيغته الكيميائية تستحق درجة السؤال.

4- وبالنسبة للسؤال الخاص بحساب نسبة الكربونات في العينة، الطالب الذي ةصل إلى نسبة كربونات الكالسيوم 40% يحصل على درجة السؤال كاملة، والطالب الذي وصل إلى نسبة الكربونات في العينة وهي 24 يحصل أيضًا على درجة السؤال كاملة.

ووجه حجازي مشرف التقدير بكل قطاع، بإعلان مقدري الدرجات لمراعاة ذلك عند تقدير أوراق العينة العشوائية؛ لتوخي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقال الدكتور رضا حجازي، في تصريح لمصراوي، إن لجان تقدير الدرجات ستبدأ تصحيح العينة العشوائية لامتحان الكيمياء، غدًا السبت، لافتًا إلى أنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع الهيئة الفنية واضعي امتحان الكيمياء، لبحث أي شكاوى أخرى وردت من الطلاب.

وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، أمس الخميس، امتحان الكيمياء، وعقب انتشار نموذج الإجابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت شكاوى ترد إلى وزارة التربية والتعليم بعدم دقة بعض الإجابات الواردة بالنموذج.

واجتمع يسري ساويرس، مستشار العلوم، أمس الخميس، مع مقدري الدرجات من خلال شبكة "الفيديو كونفرانس" واتفقوا على التعديلات السابقة، والتي اعتمدها رئيس عام الامتحان.

​