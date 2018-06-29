المفتي في ذكرى 30 يونيو: الشعب رفض الخضوع لتهديدات المتطرفين

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التي توافق غدًا السبت.

وتقدم مفتي الجمهورية، في كلمة وجهها اليوم الجمعة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بخالص التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري في هذه الذكرى، ودعا جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.

كما دعا فضيلة المفتي جموع الشعب إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن "مصرنا الغالية لاتزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب".

وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، وأكد أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المباديء التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وجيشها من كل مكروه وسوء.​