بدء "عمومية الصيادلة" بعد اكتمال النصاب القانوني

كتب - أحمد جمعة ومصطفى علي:

بدأت قبل قليل فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، والمنعقدة بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 537 صيدليا.

وستناقش الجمعية العمومية ميزانيات النقابة عن أعوام 2015 - 2016 - 2017.

وسيتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياة والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.​