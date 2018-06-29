الشقة بـ230 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب عدد كبير من المواطنين راغبي التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي، والتي تبدأ وزارة الإسكان تلقي طلبات الحجز بها خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، مجموعة من التغييرات في الأسعار ومقدم الحجز وطريقة التقديم، وكذلك الشروط، عن باقي الإعلانات السابقة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، والتي يرصدها "مصراوي" في النقاط التالية:

تفاصيل الوحدات

الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، سيتواجد في 5 مدن جديدة، هي: "أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان"، بواقع 120 ألف وحدة، على أن يتم التسليم بعد 30 شهرًا.

وشقق الإسكان الاجتماعي، كلها موحدة، تصل مساحتها إلى 90 مترًا، وتسليمها كاملة التشطيب بشكل جيد، وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وتتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، ولا يوجد أسانسير في العمارات.

زيادة الأسعار

من المقرر أن تشهد شقق الإعلان العاشر التي ستطرحها وزارة الإسكان زيادة في الأسعار، وكشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن الوحدات التي سُتطرح سيتراوح سعرها بين 220 وحتى 230 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين 36 ألف وحتى 46 ألف جنيه في الوحدة الواحدة، لافتًا إلى أن بدء الحجز من المقرر أن يكون نهاية العام الجاري.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الوزارة لم تطرح الإعلان العاشر في الفترة الحالية؛ نظرًا لرغبة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، في الانتهاء أولا من تسليم الوحدات التي تم حجزها ضمن الإعلان الثامن والإعلان التاسع الذي تم طرحه نهاية العام الماضي.

ونوه المصدر، إلى أن قيمة الدعم في الإعلان العاشر زادت إلى 40 ألف جنيه بقرار من مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بدلا من 25 ألف جنيه، والأقساط الشهرية متوسطها 600 جنيه، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم والقسط يختلف من حاجز لآخر، وفقًا للعمر وقيمة الدخل الشهري.

تعديل الشروط

سيتضمن الإعلان العاشر تعديل بعض الشروط في الراغبين بالحجز، والتي تمثلت في تعديل دخل المتقدم، ولا بد ألا يتجاوز راتب الأعزب 3500 جنيه بعد أن كان 2500، والمتزوج 4750 جنيهًا بدلا من 3500 جنيه، وتتضمن الشروط:

- لا بد أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو العاملين بها.

- لا بد أن يكون المتقدم للحجز متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن لا يمتلك الزوج أو الزوجة أو الأبناء "القصر" أي وحدة سكنية.

- ألا يكون سبق للمتقدم الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني.

طريقة السداد

في بداية التقديم يتم دفع جدية الحجز، والتي وصلت إلى 11 ألف جنيه في الإعلان التاسع، ووفقًا للمصدر حتى الآن، لم يتم تحديد قيمة مقدم الحجز النهائية، لكن يمكن أن تصل إلى 15 ألف جنيه، لافتًا إلى أن القسط الشهري سيكون بمتوسط 600 جنيه شهريًا.

وتيسيرًا على المتقدمين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أنه سيتم تقسيط مقدم الحجز خلال 30 شهرًا، ثم تقسيط باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المقرر.

الأوراق المطلوبة:

على الحاجز قبل التقديم تجهيز مجموعة من الأوراق، تشمل:

- صورة البطاقة.

- إيصال مرفق الكهرباء أو المياه، وليس شرطًا أن يكون باسمه.

- شهادة بالدخل الشهري من جهة العمل، ولو كان من أصحاب الأعمال الحرة عليه الذهاب لمحاسب قانوني معتمد لاستخراج كشف بالدخل الشهري.

- قسيمة زواج، وشهادة ميلاد الأطفال.

- "برنت" من التأمينات.

طريقة التقديم:

الحجز إلكتروني على موقع صندوق التمويل العقاري، يبدأ بشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد، وملء استمارة الحجز، ثم إرفاق الاستمارة وإيصال سداد مقدم الحجز وإيصال المصاريف الإدارية على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF، ثم بعد ذلك يبدأ ترتيب أوراق المتقدمين وفقًا للأولوية، وتسليم أوراقهم لشركات الاستعلام الميداني للتأكد من صحتها، وأن الحاجز مطابق للشروط.

تحديد الأولوية:

التخصيص في مشروع الإسكان الاجتماعي يتم وفقًا للأولوية، والتي تتضمن في المقدمة، الحاجز المتزوج ويعول، ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول، ثم الحاجز المتقدم المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.