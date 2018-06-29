قائد الدفاع الجوي في العيد 48 للقوات: سنظل درعاً يحمي سماء مصر

كتب- عمر مصطفى:

قال الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقاً لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة مرور 48 عاماً على بناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو 1970، والذي يتواكب مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ووجه قائد قوات الدفاع الجوي التحية لرجال الدفاع الجوي المرابضين في مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن مصر القومي، مؤكدين عهد الولاء لله والوطن بأن تظل قوات الدفاع الجوي درعاً قوياً يحمي سماء مصر ويؤمن حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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