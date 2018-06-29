الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت بجميع المحافظات

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 22 30

مطروح 21 28

السلوم 21 30

سيوة 22 35

بورسعيد 25 29

دمياط 24 29

العريش 21 30

رفح 20 29

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 34

رأس سدر 24 33

نخل 18 32

نويبع 27 34

طابا 23 33

كاترين 19 33

الطور 25 32

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 36

مرسى علم 29 35

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 34

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 26 36

قنا 27 38

الأقصر 27 39

أسوان 28 39

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 35

ابو رماد 26 34

راس حدربة 27 33

حلايب 28 33