"الجيزة" تنفذ 15 قرار إزالة لعقارات بدون ترخيص بـ"الدائري والمحور"

كتب - إسلام ضيف:

واصلت محافظة الجيزة لليوم الثاني على التوالي تنفيذ حملتها المكبرة، لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة في حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بنطاق مركز ومدينة أوسيم، حيث نجحت أجهزة المحافظة، وفي ظل تواجد أمني مكثف، في تنفيذ 15 قرار إزالة لمخالفات بناء وعقارات تم إقامتها بدون ترخيص ودون إتباع المواصفات الفنية، وتمثل خطورة على حياة السكان.

وأكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة لإزالة كافة أنواع المخالفات والعقارات المخالفة، مشيرا إلى أن العقارات التي يتم إزالتها خالية من السكان، وأنه أصدر تعليمات مشددة لكافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية ومواجهة أي مخالفة بحسم في المهد قبل استفحالها، وسيتم محاسبة أي مسئول يتراخى في مواجهة مخالفات البناء.

وكلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية برصد موقف العقارات المخالفة للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف نائب المحافظ للمراكز والمدن اللواء أسامة شمعة، حيث تم إزالة العقارات حتى سطح الأرض، حسب بيان اليوم.