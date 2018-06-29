المصري الفائز بجائزة السرد العربي في "عكاظ": سأحول الرواية إلى فيلم

كتب- محمد عاطف:

أعرب الكاتب المصري محمد الناغي، عن سعادته الغامرة بعد فوزه بجائزة السرد العربي عن تحويل عمل روائي منشور إلى سيناريو سينمائي يحمل اسم "حلال"، والتي أعلن عنها ضمن فعاليات الدورة الجديدة من سوق عكاظ بالسعودية، مشيرًا إلى أنها كانت لحظة سعيدة جدًا، جمعت بين مزيج بديع من السرور والدهشة.

وقال "الناغي"، لمصراوي: "وقتما علمت بنبأ الفوز، تملكني غياب لحظي للذاكرة، وفقدان مؤقت لإدراك الزمان والمكان، لعل ذلك كان بسبب أن المتحدث عرف نفسه بدكتور في جامعة الطائف، دعك من أن جائزة عكاظ ذات قيمة رفيعة، وهو أمر يزيد من فرحتي بقيمة الجائزة، ويزيد من اعتزازي أن وفقني المولى بنيل جائزة رفيعة بهذا القدر".

يشار إلى أن العمل الفائز يتناول المشاكل الأسرية، ولا سيما في ظل وجود المرأة العاملة، ما تطلب الاستعانة بـ"فكرة الخادمة"، أمام رفض من الزوج ومطالبته بألا تدخل "سيدة" البيت إلا بـ"الحلال"، حتى وافقت الزوجة في نهاية الأمر، على سبيل التحدي، بشرط اختيار الزوجة لهذه السيدة "الخادمة" لتكون زوجة لزوجها، ومن هنا تحدث المفارقات.