وزيرا الصحة والمالية يبحثان تمويل قانون التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لبحث الملف المالي لقانون التأمين الصحي الجديد، وذلك بديوان عام وزارة المالية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم مناقشة ملف التمويل والذي سيمثل في المنظومة الجديدة في هيئة التمويل، بالإضافة إلى الاشتراكات والتحصيل، تمهيداً لتطبيق النظام في محافظة بورسعيد.

وأضاف"مجاهد" أن الوزيران أكدا على السعي قدماً بكل الامكانيات لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد والذي هو حلم للجميع، مع تقديم أعلى خدمة طبية للمواطنين.