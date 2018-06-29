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فتح باب التسجيل في "عمومية الصيادلة" لاعتماد الميزانية

11:47 ص الجمعة 29 يونيو 2018
فتح باب التسجيل في "عمومية الصيادلة" لاعتماد الميزانية

نقابة الصيادلة

كتب- مصطفى علي:

فتحت نقابة الصيادلة، منذ قليل، التسجيل في جمعيتها العمومية العادية لاعتماد الميزانية.

وتنظم نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، و2016، و2017.

وسيتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت أمس الأول، رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.​

نقابة الصيادلة اتحاد نقابات المهن الطبية مزانية نقابة الصيادلة الجهاز المركزي للمحاسبات

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