وزير التعليم يقرر تعديل أسماء بعض المدارس الفنية وإنشاء مهن جديدة

كتبت-ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات الخاصة بتعديل أسماء بعض المدارس الفنية، وإنشاء مهن جديدة بالتعليم الفني.

ونصَّ القرار الذي أصدره وزير التعليم على:

أولًا: تعديل مسمى مدرسة مشتهر الثانوية الفنية الصناعية للبنات ( نظام السنوات الثلاث) التابعة لإدارة طوخ التعليمية، بمحافظة القليوبية، ليصبح اسم المدرسة الجديد: مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوى الثانوية الفنية الصناعية للبنات.

ثانيًا: تعديل مسمى مدرسة الخانكة الثانوية الفنية للبنات ( نظام السنوات الثلاث) التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، بمحافظة القليوبية، ليصبح اسم المدرسة الجديد: مدرسة الشهيد الرائد عصام يونس عبد الفتاح مرعي الثانوية الفنية الصناعية للبنات.

ثالثاً: تنشأ مهنة (عجائن ومخبوزات) بنظام التعليم والتدريب المزدوج ( نظام السنوات الثلاث) كفصول ملحقة بمدرسة طلخا الثانوية الزراعية التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .

رابعاً: تنشأ مهنة (عجائن ومخبوزات) بنظام التعليم والتدريب المزدوج ( نظام السنوات الثلاث) كفصول ملحقة بمدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، بمحافظة الدقهلية، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .

خامساً: تنشأ مهنة (تبريد وتكييف الهواء) بنظام التعليم والتدريب المزدوج (نظام السنوات الثلاث) كفصول ملحقة بمدرسة محى الدين أبو العز الثانوية الصناعية للبنين التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019 .

سادساً: تنشأ مهنة (الملابس الجاهزة) بنظام التعليم والتدريب المزدوج ( نظام السنوات الثلاث) كفصول ملحقة بمدرسة شربين الثانوية الفنية للبنات، التابعة لإدارة شربين التعليمية، بمحافظة الدقهلية، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019

سابعاً: تنشأ مهنة ( الملابس الجاهزة) بنظام التعليم والتدريب المزدوج ( نظام السنوات الثلاث) كفصول ملحقة بمدرسة الحوال الثانوية الفنية للبنات، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، بمحافظة الدقهلية، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .

ثامناً: تنشأ مهنتا ( تبريد وتكييف الهواء- الملابس الجاهزة) بنظام التعليم والتدريب المزدوج ( نظام السنوات الثلاث) كفصول ملحقة بمدرسة سلامون القماش الثانوية الصناعية للبنين التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، بمحافظة الدقهلية، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .

تاسعاً: ينشأ تخصص ( تجارة الأثاث – شبكات المياة والأعمال الصحية ) بنظام التعليم والتدريب المزدوج بمدرسة المراغة الثانوية الصناعية للبنين( نظام السنوات الثلاث) التابعة لإدارة المراغة التعليمية، بمحافظة سوهاج، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019 .

على أن تكون مدة الدراسة بالفصول الملحقة المشار إليها ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحين فى نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام السنوات الثلاث)، ويحدد بها اسم المهنة، وعلى كل الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

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