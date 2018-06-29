"شعراوي" مهنئًا السيسي بذكرى 30 يونيو: عبرت عن تلاحم الشعب والجيش والشرطة

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء شعراوي، في البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة، داعيًا الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل الله خطاكم بكل النجاح والتوفيق لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية".

كما بعث اللواء محمود شعراوي ببرقية تهنئة أيضًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى 30 يونيو.​