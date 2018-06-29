أكثر الكلمات إنتشاراً

نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

"شعراوي" مهنئًا السيسي بذكرى 30 يونيو: عبرت عن تلاحم الشعب والجيش والشرطة

11:06 ص الجمعة 29 يونيو 2018
"شعراوي" مهنئًا السيسي بذكرى 30 يونيو: عبرت عن تلاحم الشعب والجيش والشرطة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء شعراوي، في البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة، داعيًا الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل الله خطاكم بكل النجاح والتوفيق لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية".

كما بعث اللواء محمود شعراوي ببرقية تهنئة أيضًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى 30 يونيو.​

محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية السيسي ثورة 30 يونيو

الخبر التالى:

وزير التعليم يقرر تعديل أسماء بعض المدارس الفنية وإنشاء مهن جديدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان