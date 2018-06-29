تنفيذ مشروعين لخدمة 192 ألف نسمة في الفيوم بـ23 مليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء هشام محمد درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تنفيذ مشروع إنشاء خزان بسعة 5000 م3 ورافع سنورس، بتكلفة 22 مليون جنيه، لخدمة نحو 162 ألف نسمة من سكان مدينة وقرى مركز سنورس، ومشروع محطة رفع النزلة، بتكلفة 1.14 مليون جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة بقرية النزلة في مركز يوسف الصديق.

وأضاف "درة"، في بيان اليوم الجمعة، أن الشركة نفذت أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء ومراكز المحافظة، وتشكيل فريق لتطهير شبكات الصرف الصحي، ودعمه بعدد من الغطاسين، والعمل على تطهير شبكات الصرف الصحي بدءًا من المناطق ذات النسبة العالية من شكاوي الطفح إلى المناطق الأقل من حيث عدد الشكاوى.​