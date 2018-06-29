"الإسكان" تنظم قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج - صور

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كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية سفلاق في مركز ساقلتة بالمحافظة، على مدار 3 أيام.

وتضم القافلة، خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح، وذلك مجانًا للأهالي.

وقال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح، أن القافلة المائية كان بصحبتها مجموعة أنشطة للتوعية، تشمل لقاءً شعبيًا لرجال وعمد ومشايخ ومسؤولي القرية، وندوة للسيدات، وتنظيم مباراة كرة قدم ودية بين فريقين من القرية، واستطلاع رأي المواطنين بالقرية حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لهم