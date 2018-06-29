وزيرا الإنتاج الحربي والصحة يبحثان تنفيذ 5 مشروعات مشتركة

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كتب - مصطفى المنشاوي:

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تمتلك العديد من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التى تساعد على سرعة ودقة تنفيذ المشروعات مع وزارة الصحة بمقايس الجودة العالمية.

وأكد العصار - خلال لقائه وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد - على استكمال مسيرة العمل الحالية بين الوزارتين فى إطار خطة التنمية لمصر 2030 .

وهنأ "العصار"، وزيرة الصحة على تولى منصبها الجديد، واستعرض المشروعات التي يتم تنفيذها مع وزارة الصحة (منظومة التأمين الصحي - مصنع بنج الأسنان - مصنع السرنجات ذاتية التدمير - مصنع الأمصال ومشتقات الدم - ومصنع أدوية معالجة الأورام)، وذلك لما توفره هذه المشروعات من خدمات بجودة عالية وبتكلفة منخفضة لصالح المواطن المصري.

من جانبها أعربت "زايد" عن ثقتها فيما تمتلكة وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن إستغلالها في المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة الصحة وفقاٌ لخططها المستقبيلة، وذلك في ضوء التعاون المثمر خلال الفترة السابقة والإلتزام والدقة في العمل التي تنتهجها شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات المشتركة وتنفيذها بالجودة المطلوبة وبأسعار منافسة.