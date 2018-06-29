الزراعة: انتخاب مصر عضوا بمجموعة عمل الموارد الوراثية الحيوانية بـ"الفاو"

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انتخاب مصر عضوا بمجموعة العمل الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ممثلا عن دول الشرق الأدني.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم- أنه تم رسميا انتخاب الدكتور علاء الطحان مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، عضوا في هذه المجموعة، لافتة إلى أن ذلك يأتي تقديرا للدور المصري المتميز، والرائد في مجال تنمية الموارد الوراثية الحيوانية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن التحسين الوراثي يمثل مكونا ضروريا في إدارة الموارد الوراثية الحيوانية، حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وأشارت إلى أن ذلك أمر من شأنه دعم خطط التنمية في هذا المجال في مصر خلال الفترة المقبلة، ونجاحها في برامج التنمية المستدامة لسلالاتها.