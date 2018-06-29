"الإسكان": بيع 33537 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الآن بيع 33 ألفًا و537 كراسة شروط، لحجز 30 ألفًا و145 قطعة أرض سكنية "اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزًا"، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم بيع 21 ألفًا و858 كراسة لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، و8274 كراسة لحجز أراضي الإسكان المتميز، و3405 كراسات لحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يبدأ الحجز ودفع المقدمات، مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، من يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يوليو، وحتى يوم الأحد الموافق 22 يوليو، من الساعة 3 إلى 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأوضح وزير الإسكان، أنه یتم تسلیم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصیص، ومناطق الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg<http://www.newcities.gov.eg>.​