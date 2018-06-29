رئيس جهاز العبور: بدء التشغيل الجزئي لمشروع "شارع شباب" (صور)

جامعة عين شمس تكرم عددًا من الإعلاميين في مهرجان تخرج طلاب قسم الإعلام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء التشغيل الجزئي لمشروع "شارع شباب العبور" بالمدينة، الذي يتم تنفيذه على غرار مشروع "شارع مصر"، وسبق تنفيذه في مدينة الشروق.

وأضاف عمران في بيان اليوم، أن الشباب الفائزين بالمشروع يقدمون وجبات خفيفة ومشروبات، وهناك اشتراطات تم التشديد على الالتزام بها، للحفاظ على المكان، وستكون هناك متابعة من مسئولى الجهاز لتنفيذ ذلك.

وقال رئيس الجهاز: سبق تسكين 40 شابًا بمواقعهم بالمشروع، وذلك بعد إجراء قرعة علنية بين الشباب المستوفين للشروط، ممن تقدموا للعمل بالمشروع، وهناك 27 على قائمة الانتظار لحين الانتهاء من المواقع المخصصة وتسليمها لهم.

وأكد عمران، أن تنفيذ مشروع "شارع شباب العبور"، يأتي مساهمة من جهاز المدينة فى توفير فرص عمل لشباب المدينة الطموح، أسوة بالتجارب التى تم تنفيذها بعدد من المدن الجديدة.

​