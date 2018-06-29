عبد العال:الجانب الألماني عبر عن دعمه اللامحدود لمصر وثمن دورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية

برلين - (أ ش أ):

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن زيارته لألمانيا كانت حافلة باللقاءات مع قيادات البرلمان الألمانى "البوندستاج" فى كثير من اللجان ومع أعضاء الحكومة والتى ركزت على تعزيز العلاقات المصرية الألمانيه فى المجالات الاقتصادية والسياسية وفى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية .

وأضاف عبدالعال في تصريحات لمراسلة وكاله أنباء الشرق الأوسط في برلين أن هذه اللقاءات تمخضت عنها نتائج مرضية وأن الجانب الالماني عبر عن دعمه اللامحدود لمصر لاسيما وانه ركز على نقطة اساسية وهي أن استقرار المنطقة مرهون باستقرار مصر التى يعد استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار أوروبا .

واستطرد قائلا:إن ألمانيا تثمن غاليا الدور الهام الذى قامت به مصر فى مكافحة الارهاب وفى فرض سيطرتها على حدودها البرية والبحرية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. مؤكدا أن الجانب الألمانى يقدر الدور المصري ويدعم القيادة المصرية وخطوات الاصلاح الاقتصادى وخطوات اصلاح البنية الاساسية وتطوير التعليم والتدريب المهنى والفنى .

وحول الملف الاقتصادى ، قال رئيس مجلس النواب إنه التقى مع كل من رئيس اللجنه الاقتصادية بـ"البوندستاج" ،ورئيس لجنة التعاون الانمائى . مشيرا إلى أن الجانب الالمانى رحب بخطوات الاصلاح الاقتصادى سواء بتحرير سعر الصرف او بقانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات للاستثمار الأجنبى وايضا قانون التراخيص الصناعية ، وأن هذه القوانين تشجع الجانب الالمانى على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر .

وعن لقائه برئيس "البوندستاج" الالمانى فولفجانج شويبلا ، قال عبدالعال:"اللقاء معني بالملفات الاقتصادية وملفات الاصلاح السياسي وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد أن العلاقات الألمانية المصرية متميزة جدا وأن ألمانيا شريك تجارى مهم لمصر ، ومن المنتظر أن تصدر ما يربو على مليون ونصف المليون سائح الى مصر بنهاية هذا العام ، وقال:"هذا يدل على أن ألمانيا شريك مهم لمصر ، ونحن فى مصر حريصون على دعم وتعزيز هذه العلاقة".