الأعلي للإعلام يرفض التعليق علي بيان فاضل ويؤكد: لن نكون آداة لذبح الفن أو المساس بحرية الابداع

كتب مصطفى على

رفض المجلس الأعلي للإعلام التعليق علي البيان الذي أصدره المخرج الكبير محمد فاضل الرئيس السابق للجنة الدراما وفريقه حول أسباب الاستقالة الجماعية التي تقدموا بها وقبلها المجلس فورا.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي : كانت آمالنا كبيرة في أن تستمر اللجنة في عملها، لكنها قطعت جهودها في الإصلاح، خاصة وأن أسباب الخلاف التي أثيرت سابقا لم تكن أسبابا موضوعية ولا أسبابا من أصله.

ولجنة الرصد التي ترأسها الدكتورة سوزان قلليني كانت تكمل دور لجنة الدراما ولا تنافسها، كما أن المجلس لم يرفض توصية لجنة الدراما بوقف مسلسل "فوق السحاب"ومنعه من العرض، لكن المجلس رأي أن وقف المسلسل يمثل ذبحا للفن وتقييدا لحرية الابداع وسيكبد كافة الأطراف خسائر فادحة، ولجأ المجلس للحل الأكثر واقعية وهو تحديد ونقد المشاهد السلبية، وإصدار قرار بعدم إعادة عرض المسلسل إلا بعد حذف هذه المشاهد وهو ما اعتبره صندوق مكافحة المخدرات شريكنا في عملية الرصد، خطوة نحو الإصلاح خاصة أن القنوات العارضة للمسلسل وافقت فورا علي مطالب المجلس ولجان الرصد.

وأكد مكرم محمد أحمد أن المجلس الأعلي للاعلام يؤمن تماما بأهمية الحوار والمناقشة وتبادل الرؤي، ويري أن دوره الأكبر هو دعم الاعلام المصري بمختلف صوره وتصحيح الأوضاع التي تحتاج إلي تصحيح لكنه لن يكون أبدا آداة لذبح الفن أو المساس بحرية الابداع .

وأشار رئيس المجلس الأعلي للإعلام إلي أنه يكن كل تقدير لرئيس لجنة الدراما السابق وأعضاء اللجنة ويثمن الجهد الكبير الذي بذلوه، ويؤمن بحق المخرج الكبير محمد فاضل في الدفاع عن لجنته، لكنه يأخذ علي اللجنة أنها لجأت للاستقالة دون أن تكون هناك أسباب أو مسوغ لها.