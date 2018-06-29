اليوم .. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (أرض الجولف بمصر الجديدة – رافع الغابة – منطقة ألماظة – السبع عمارات – خلف السوبر جيت – طريق جسر السويس – إسكان Powered By الزهراء استراحة المشير بمساكن ضباط الحلمية خلف نادي 6 أكتوبر - منطقة عزبة المطرية من شارع الحرية حتى شارع الكابلات عزبة شنودة – ألف مسكن)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 29/6/2018 وحتى الساعة 10 مساء غداً السبت 30/6/2018 ولمدة 24 ساعة.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة نظراً لاستكمال أعمال تحويل خط المياه الرئيسى قطر 900 مم بشارع الحرية ناصية عمر المختار بالمطرية.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​