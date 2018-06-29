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    الصحة: "السنباطي" رئيسا لقطاع تنظيم الأسرة و"عبدالمجيد" للرعاية الأساسية

    02:56 ص الجمعة 29 يونيو 2018
    الصحة: "السنباطي" رئيسا لقطاع تنظيم الأسرة و"عبدالمجيد" للرعاية الأساسية

    هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، قرارا بتعيين الدكتورة سحر السنباطي رئيسا لقطاع تنظيم الأسرة والسكان بدلا من الدكتورة سعاد عبد المجيد.

    كما أصدرت وزيرة الصحة قرارا بتعيين الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيسا لقطاع الرعاية الأساسية بدلا من الدكتورة مني حافظ الناقة.

    ويأتي هذا القرار ضمن حركة التنقلات الموسعة التي تجريها الدكتورة هالة زايد بين قيادات وزارة الصحة منذ توليها منصبها.

    هالة زايد وزيرة الصحة سحر السنباطي تنظيم الأسرة
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