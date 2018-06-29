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    اتحاد العمال يحتفل بالذكرى الخامسة لثورة الـ 30 من يونيو.. السبت المقبل

    03:33 ص الجمعة 29 يونيو 2018
    اتحاد العمال يحتفل بالذكرى الخامسة لثورة الـ 30 من يونيو.. السبت المقبل

    الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

    كتبت-مروة شوقي:

    ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرا عماليا احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تخليدا لهذا اليوم الذى سيكون له شأن كبير فى مستقبل مصر.

    وقال النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر يعاهدون القيادة السياسية على بذل اقصى الجهود للاسهام فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر الان.

    ويشهد الاحتفال حضور عدد من القيادات السياسية والنقابية فى مصر، بمقر الاتحاد العام فى 90 شارع الجلاء برمسيس، في العاشرة من صباح السبت الموافق 30 من يونيو

    نقابات عمال مصر ثورة 30 يونيو مجلس النواب عمال مصر

    الخبر التالى:

    ننشر خطة الصحة لتأمين احتفالات 30 يونيو
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