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    أهم عرض أوبرالي في العالم في زيارة لسيد درويش بالإسكندرية

    04:00 ص الجمعة 29 يونيو 2018
    أهم عرض أوبرالي في العالم في زيارة لسيد درويش بالإسكندرية

    باليه زوربا ارشيفية

    محمد عاطف

    تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، بقيادة الفنانة أرمينيا كامل، العرض العالمى "باليه زوربا" للمؤلف الموسيقى اليونانى ميكس ثيودوراكيس، في تمام الساعة الثامنة مساء أيام الاثنين , الثلاثاء 2 , 3 يوليو على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

    العرض من بطولة نجوم فرقة بالية اوبرا القاهرة، وهم؛ هاني حسن ، ممدوح حسن ، انيا اهسين ، كاترينا ايفانوفا ، زينب محمد ، محمد فضلون و اسلام لدسوقي.

    تدور أحداث العرض الذى صمم رقصاته "لوركا ماسين" فى فصلين داخل إحدى قرى اليونان ، وتحكى عن الرحالة اليونانى "زوربا" الذى يعشق الحياة وتعشقه النساء ، وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ "أورتانس" قصة حب لكنها لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبير ، لكن صديقه "جون" الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته "مارينا" يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم "زوربا " .

    يذكر أن باليه " زوربا " للمؤلف الموسيقى اليونانى ميكس تيودوراكس قدم لأول مرة خلال مهرجان كركالا الموسيقي في روما عام 1971 حينما شاهده 200 متفرج ، قبل أن يعود لنفس المهرجان بنفس النجاح عام 1998.

    حقق العرض أعلى معدلات الحضور في تاريخ مسرح "أرينادي فيرونا" عند عرضه للمرة الأولى عام 1988 كما طاف مسارح أكثر من 15 دولة شاهده خلالها 2 مليون متفرج .

    باليه أوبرا القاهرة أرمينيا كامل باليه زوربا ميكس ثيودوراكيس الإسكندرية سيد درويش

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