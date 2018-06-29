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    وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بالحامدية الشاذلية.. اليوم

    03:00 ص الجمعة 29 يونيو 2018
    وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بالحامدية الشاذلية.. اليوم

    محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ارشيفية

    كتب - محمود مصطفى:

    يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين حول موضوع “حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى”.

    ومن المقرر أن يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إلى مدينة القرنة بالأقصر، لتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في وفاة شقيقته، الذي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر يناهز ال٩٠ عاماً.

    محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة مسجد الحامدية الشاذلية المهندسين

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