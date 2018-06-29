وزير الآثار يكشف حقيقة بيع أرض آثار مارينا العلمين لوزارة الإسكان

كتب- يوسف عفيفي:

نفى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار ما تردد مؤخرا عن اتهامه في بيع أراضي بمنطقة مارينا بالعلمين طبقا لقرار الآثار رقم 1743 لسنة 2000 والبالغ مساحتها 90 فدانا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية الخميس، مع صحفي الآثار لاستعراض مجهودات الوزارة خلال الفترة من مارس 2016 وحتى الوقت الحالي بمقر الوزارة بالزمالك.

وقال العناني، إن الحديث عن تدخلي لبيع أرض ملك الآثار لوزارة الإسكان لبيعها لاتحاد ملاك مارينا وعرض الملف على اللجنة الدائمة بالوزارة لإنهاء الاجراءات عار تماما عن الصحة وهي حسابات شخصية لوقف انجازات الوزير والوزارة، وهل يعقل ان تبيع وزارة الآثار آثارها.

ونوه الوزير، إلى أن الوزارة، حققت الكثير من الانجازات والافتتاحات خلال الفترة الأخيرة وقد ورممت كثير من المساجد والمواقع الأثرية بكافة محافظات الجمهورية وما زال التواصل في الانجازات والتطوير مستمر.

يذكر أن أرض مارينا بالعلمين عبارة عن أطلال مدينة قديمة من سنة 50 قبل الميلاد بتضم منازل كثيرة نادرة ومقابر مدفونة وكنيسة ترجع للقرن الثاني الميلادي، كما تضم آثار يونانية ورومانية و قبطية وتعتبر أقدم ميناء ملاحي معروف وموثق بمصر.