وزير الآثار: "شعار جديد لكل متحف في مصر.. وانتظروا الإنجازات"

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة تعكف حاليًا على تحديد شعار "لوجو" لكل متحف مقام على أرض مصر، مضيفًا: "من العيب أن تكون متاحفنا بدون لوجوهات حتى الآن، سوى متحفين فقط لهما شعارات خاصة بهما".

وشدد العناني، على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإنجازات، والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة بعدة محافظات، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على تطوير المناطق الأثرية وترويجها في الخارج لبث رسالة الأمان في كل دول العالم.

وأشار الوزير، إلى اعتزام الوزارة بتقديم طلب إلى وزارة السياحة للترويج عن إطلاق سلسلة من المسابقات العالمية الكبرى لاختيار لوجهات لمتاحف مصر، وخاصة اختيار لوجو جديد للمتحف المصري الكبير، قائلا: "أنا مش حاسس لوجو المتحف".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية، الخميس، مع صحفي الآثار، لاستعراض مجهودات الوزارة خلال الفترة من مارس 2016 وحتى الوقت الحالي بمقر الوزارة بالزمالك.

وقال العناني، إن الدولة لا تنتظر العائدالمادي بقدر حرصها على بث رسائل الأمان في كل دول العالم بأن مصر آمنة بهظف تنشيط حركة السياحة الوافدة من الخارج.