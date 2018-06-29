جامعة عين شمس تكرم عددًا من الإعلاميين في مهرجان تخرج طلاب قسم الإعلام

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كتب- محمد قاسم:

كرم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عددا من الإعلاميين البارزين خلال مهرجان مشروعات طلاب القسم والذي أقيم تحت شعار "إبداع بلا حدود".

وجاء على رأس المكرمين، عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد مهنى نائب رئيس قطاع الأخبار، وتغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، والدكتور محسن أحمد كبير المصورين السينمائيين، ونشأت الديهي رئيس قناة Ten، وهشام سليمان رئيس مجموعة قنوات dmc، وأحمد فؤاد مقدم بقناة النيل للأخبار، وأمل نعمان وكريمة الحلفاوي المذيعين بقناة النيل للأخبار، وخالد سعد كبير المذيعين بالقناة الأولى ومقدم برنامج "من ماسبيرو"، وعفاف جورج بقناة النيل الدولية ومجدي طنطاوي نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس تحرير قناة العاصمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب، والدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وتنافس في المهرجان 23 عملا إعلاميا في شعب الصحافة والتلفزيون والراديو والعلاقات العامة و الإعلان.