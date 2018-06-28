حزب مصر الثورة يعلن انضمامه للتحالف السياسي المصري

كتبت-مروة شوقي:

أعلن حزب مصر الثورة، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، الخميس، انضمامه رسميا للتحالف السياسي المصري، والذي يضم عدة أحزاب سياسية.

وقال الدكتور حسين أبو العطا، في تصريحات صحفية له، إن عدة لقاءات عقدت خلال الفترة الماضية مع قيادات التحالف والعمل تحت مظلة واحدة، مؤكدا أنها فكرة وجود تحالفات سياسية تثري العمل السياسي والحياة الحزبية في مصر بشكل عام.

وأكد أبو العطا، أن العمل ضمن التحالف السياسي المصري، بهدف إعلاء المصلحة العليا للدول والسعي لتوحيد العمل السياسي والحزبي خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا بعد دعوة الرئيس للأحزاب السياسية بالعمل داخل كيانات سياسية موحدة متوافقة الرؤي والأفكار.

وأضاف:" العمل يدا واحدة يعمل لدعم مؤسسات الدولة وتحدي أي صعاب في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، من أجل الحفاظ على مؤسسات الوطن".

ويضم التحالف، الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، برئاسة تيسير مطر، الحزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة علي فريج، حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، حزب شباب مصر، برئاسة أحمد عبدالهادي، حزب حقوق الإنسان والمواطنة، برئاسة المستشار جمال التهامي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة حسن ترك، حزب صوت مصر، برئاسة الدكتور نصر سليمان، وحزب البداية برئاسة محمود حسام.