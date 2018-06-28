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    وزير الآثار: "مش حاسس لوجو المتحف الكبير.. وهنختار واحد جديد"

    11:35 م الخميس 28 يونيو 2018
    وزير الآثار: "مش حاسس لوجو المتحف الكبير.. وهنختار واحد جديد"

    خالد العناني وزير الآثار (1)

    كتب يوسف عفيفي

    أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن اعتزام الوزارة بتقديم طلب إلى وزارة السياحة للترويج عن إطلاق سلسلة من المسابقات العالمية الكبرى لاختيار لوجهات لمتاحف مصر، وخاصة اختيار لوجو جديد للمتحف المصري الكبير، قائلا: "أنا مش حاسس لوجو المتحف".

    جاء ذلك خلال جلسة حوارية، الخميس مع صحفي الآثار، لاستعراض مجهودات الوزارة خلال الفترة من مارس 2016 وحتى الوقت الحالي بمقر الوزارة بالزمالك.

    وقال العناني، إن الوزارة تعكف حاليًا لتحديد شعار "لوجو" لكل متحف مقام على أرض مصر، لافتا إلى أنه من العيب أن تكون متاحفنا بدون لوجوهات حتى الآن، سوى متحفين فقط لهما شعارات خاصة بهما.

    وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإنجازات، والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة بعدة محافظات، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على تطوير المناطق الأثرية وترويجها في الخارج لبث رسالة الأمان في كل دول العالم.

    وقال العناني، إن الدولة لا تنتظر العائدالمادي بقدر حرصها على بث رسائل الأمان في كل دول العالم بأن مصر آمنة بهظف تنشيط حركة السياحة الوافدة من الخارج.

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    خالد العناني وزير الآثار وزارة السياحة متاحف مصر لوجو المتحف الكبير

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