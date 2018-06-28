ضبط 760 "أمبول" لعلاج الأورام بمطار القاهرة قبل تهريبها

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، محاولة تهريب 760 أمبول لعلاج الأورام مع راكب مصري لدى وصوله من اليونان، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

اشتبه إبراهيم عامر، رئيس القسم الجمركي، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة خطوط "إيجن" للطيران القادمة من أثينا، حاول راكب خداع الجمارك، بوضع جزء من حقائب على جهاز الفحص، وإخفاء حقيبة بلاستيك موضوعة أعلى عربة حمل الحقائب، ومغطاه بجاكيت خاص به، تلاحظ لمأمور التفتيش أحمد جمال عدم قيام الراكب بوضع جميع حقائبه فطلب منه جواز السفر.

قام أحمد جمال، وبلال حسن مامورا الجمارك بتفتيش أمتعة الراكب، وتم ضبط 760 أمبول لعلاج الأمراض الخبيثة والأورام بقيمة إجمالية مليون جنيه.

أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط للراكب، وسحب جواز سفره للعرض على الشئون القانونية.