  • عاجل:برقم الجلوس.. لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح الثانوية الأزهرية

    ضبط 760 "أمبول" لعلاج الأورام بمطار القاهرة قبل تهريبها

    11:20 م الخميس 28 يونيو 2018
    ضبط 760 "أمبول" لعلاج الأورام بمطار القاهرة قبل تهريبها

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، محاولة تهريب 760 أمبول لعلاج الأورام مع راكب مصري لدى وصوله من اليونان، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

    اشتبه إبراهيم عامر، رئيس القسم الجمركي، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة خطوط "إيجن" للطيران القادمة من أثينا، حاول راكب خداع الجمارك، بوضع جزء من حقائب على جهاز الفحص، وإخفاء حقيبة بلاستيك موضوعة أعلى عربة حمل الحقائب، ومغطاه بجاكيت خاص به، تلاحظ لمأمور التفتيش أحمد جمال عدم قيام الراكب بوضع جميع حقائبه فطلب منه جواز السفر.

    قام أحمد جمال، وبلال حسن مامورا الجمارك بتفتيش أمتعة الراكب، وتم ضبط 760 أمبول لعلاج الأمراض الخبيثة والأورام بقيمة إجمالية مليون جنيه.

    أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط للراكب، وسحب جواز سفره للعرض على الشئون القانونية.

    علاج الأورام تهريب أدوية مطار القاهرة

    الخبر التالى:

    وزير الآثار: "مش حاسس لوجو المتحف الكبير.. وهنعمل واحد جديد"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان