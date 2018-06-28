ضبط مخدرات داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، محاولة تهريب كمية من الحشيش والمارجوانا، والطوابع المخدرة، مع راكب مصري لدى وصوله من هولندا، أخفاها داخل "مخدة" صغيرة الحجم لتضليل رجال الجمارك، وتم إلقاء القبض عليه واحالته للنيابة.

واشتبه إبراهيم عامر، رئيس قسم الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الهولندية القادمة من امستردام في راكب يحمل "مخدة".

وبسبب أرتباكه وقصر مدة السفر، تم عرض الأمر على مدير صالة الوصول عمرو عبد المنعم وجمال عبد الفتاح رئيس الوردية، طلب من ياسر إبراهيم، مأمور الجمرك تفتيش أمتعة الراكب، وعثر داخل الشنطة الخاصة بالراكب علي مخدة صغيرة وبها فتحة صغيرة سبق خياطتها يدويا، وبفتحها وجد 3 أكياس سوادء، وبفتحها وجد 23 كيسًا به نبات الماريجونا، و 5 أكياس بهم جوهر الحشيش بوزن اجمالى 250 جرام تقريبًا، وبتفتيش جميع الحقائب وجد 24 طابعًا مخدرًا، ومجموعة من السجائر محشوة بمواد يشتبه أن تكون مخدرة.

أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية، بتحرير محضر ضبط للراكب، وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق.