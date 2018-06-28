تصل لـ3 آلاف جنيه.. تعرف على زيادة رسوم تجديد رخص تسيير السيارات

كتب- إسلام ضيف:

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2018، والذي يقضي بتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

شمل القانون رسوم تجديد رخص تسيير السيارات بحيث تكون زيادتها، كالتالي:

-225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3.

-350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ولا تجاوز 1330 سم3.

-750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3.

-3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.

على أن يُخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

-%2.5 من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يُخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

وتُخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمس عشرة سنة.

وجاء نص القانون كالتالي: